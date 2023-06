Wirtschaftsschule Thun – 320 junge Leute diplomiert 320 Detailhandelslernende, Lernende der kaufmännischen Berufe und Berufsmaturandinnen und -maturanden der Wirtschaftsschule Thun (WST) konnten ihr Diplom in Empfang nehmen.

Der Neubau der Wirtschaftsschule Thun. Foto: BOM

«Die Lehrzeit ist oft ein Auf und Ab. Aber heute stehen Sie hier, haben alle Herausforderungen ihrer Ausbildung gemeistert, den erfolgreichen Abschluss in der Tasche und sind am Beginn eines neuen Lebensabschnittes»: Mit diesen Worten begrüsste Daniel Gobeli, Rektor der Wirtschaftsschule Thun, die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen 2023 der WST. 342 junge Menschen sind Anfang Juni zu den Abschlussprüfungen an der Wirtschaftsschule Thun angetreten; 320 durften ihren erfolgreichen Abschluss feiern. Die Erfolgsquote lag bei den einzelnen Kategorien zwischen 93 bis 100 Prozent. Bei den Berufsmaturandinnen und -maturanden schafften alle 97 Frauen und Männer die Prüfungen.

Auch bei den Notenschnitten gab es dieses Jahr über sämtliche Kategorien hinweg Grund zu feiern: 38 junge Frauen und Männer erzielten eine Gesamtnote, die bei 5,3 oder darüber lag. «Antonia Tschanz, die ihre Lehre zur Kauffrau E-Profil bei der Gemeindeverwaltung Sigriswil absolvierte, schaffte gar das beinahe Unmögliche: Sie schloss mit der Gesamtnote 6,0 als Beste ihrer Kategorie und aller diesjährigen Absolvent:innen der WST ab», wie die Schule in ihrer Medienmitteilung weiter schreibt. Alle Rangkandidierenden wurden mit einem Sonderpreis ausgezeichnet, den Sponsoren aus der Region gestiftet hatten. «Auf diese tolle Leistung könnt ihr stolz sein», betonte Prüfungsleiter und WST-Konrektor Jürg Dellenbach.

