Opfer seines Spielwahns – 31-jähriger Brite verzockt Millionen im Zürcher Casino Ein Mann hat in zwei Nächten Millionen im Casino verspielt. Die Eidgenössische Spielbankenkommission fühlt sich für den Fall nicht zuständig. red

Die Spielsucht kann zu persönlichen Dramen führen. Foto: Gaetan Bally (Keystone/Symbolbild)

Ein vom Spielwahn getriebener Brite sieht eine Verletzung der Sorgfaltspflicht im Casino Zürich. Er hatte in zwei Nächten im Jahr 2019 insgesamt mehrere Millionen Franken verspielt, wie die «NZZ am Sonntag» (Artikel ist kostenpflichtig) berichtet.

Nach seiner ersten grossen Verlustnacht im Januar wollte es der 31-Jährige in einem zweiten Anlauf im August besser machen. Er bittet seinen Client Relationship Manager nach eigenen Angaben, ihn nach einem Jetonwechsel von 300’000 Franken nicht mehr spielen zu lassen. Trotzdem fegt er in dieser Nacht sein ganzes Jetonkonto leer – 1,5 Millionen Franken, wie es im Bericht weiter heisst.

Im Januar habe er über eine Millionen Franken verloren. Das Casino chauffierte ihn an jenem Abend viermal zu seiner Wohnung, wo er Hunderttausende Franken hortete, die er nun verspielte. Der Mann schildert seinen Fall der ESBK (Eidgenössische Spielbankenkommission), doch die will den Fall nicht untersuchen, weil sie «keine Fehler seitens des Casinos entdecken konnte», heisst es in einer Mail, die der Zeitung vorliegt. Laut dem Anwalt des Briten gäbe es widersprüchliche Aussagen seitens des Casinos und keine Belege.

Schutzmassnahmen nicht umgesetzt?

In der Schweiz erhalten Casinos ohne Sozialschutzkonzept keine Konzession. Ein solches Konzept regelt den Umgang mit exzessiven Spielern und beinhaltet Massnahmen zur Selbstkontrolle oder Spielebeschränkung. Obwohl der Brite auf Nachfrage der «NZZ am Sonntag» bei Swiss Casinos Zürich nicht als gefährdete Person angesehen wurde, hatte man ihn später aus genau diesem Grund sperren lassen.

Zu diesem Widerspruch habe das Casino festgehalten, dass der Fall der ESBK gemeldet wurde, die dann Unregelmässigkeiten festgestellt habe. Die ESBK sieht die Vorgänge jedoch als privaten Rechtsstreit und verfolgt ihn nicht weiter. Man sei der Aufsichtspflicht im Rahmen des gesetzlichen Auftrages nachgekommen. Die beiden Streitparteien, das Casino und der Spieler, müssen den Fall auf dem Zivilrechtsweg klären.