Schule in Grindelwald – 3000 Franken für einen neuen Spielplatz Coop spendete der Schule Grindelwald 3000 Franken. Diesen Zustupf nutzen die Verantwortlichen für den Bau eines neuen Spielplatzes aus Naturmaterialien.

Coop-Regionalrat Patrick Bruni übergibt den symbolischen Check für einen neuen Spielplatz an Nicole Estermann, Leiterin der Schule Grindelwald. Foto: PD/Andreas von Gunten

Anfang Dezember öffneten Geschäftsführerin Sofiga Sinnathamby und ihr Team die Türen der neuen Coop-Verkaufsstelle Grindelwald Terminal. In diesem Rahmen spendete der Coop-Regionalrat nun 3000 Franken an die Schule Grindelwald, wie es in einer Medienmitteilung heisst. «Die Spende hat uns überrascht, aber sie kommt genau zum richtigen Zeitpunkt und bedeutet uns sehr viel», wird Nicole Estermann, Schulleiterin der Schule Grindelwald, zitiert.

Da die jetzige Spielmöglichkeit in die Jahre gekommen ist und ersetzt werden muss, plant die Schule Grindelwald bei der Schulanlage Graben den Bau eines neuen Spielplatzes. «Dafür werden wir die Spende nutzen», erklärt die Schulleiterin. Entstehen soll ein Begegnungsort aus Naturmaterialien, der für Kinder in sämtlichen Altersgruppen etwas bietet – und gleichzeitig auch zum Dorf am Fusse des Eigers passt. «Wir möchten beispielsweise Kletter- und Balancierelemente aufbauen. Denn Grindelwald ist bekannt fürs Klettern, und viele Kinder gehen diesem Hobby nach.»

pd