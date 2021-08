Open Air in Thun – 3000 besuchten das Cholererock Gegen 3000 Leute aus der ganzen Schweiz besuchten zwischen Donnerstag und Samstag das Cholererock-Open-Air in Thun.

Naomi Lareine eröffnete das diesjährige Cholererock-Open-Air. Foto: Steve Wenger

Die Betreiber des Gastro-Pop-ups Freds Garten verwandelten das Gelände der Schadau-Gärtnerei vergangene Woche in eine Festivalarena. 150 Helferinnen und Helfer verbauten 45 Tonnen Material und leisteten 6300 Stunden Arbeit. Von Donnerstag bis Samstag fand das Cholererock zum zweiten Mal in Thun statt, nach dem Standortwechsel aus der namensgebenden Schlucht in Hünibach.

«So etwas habe ich seit einer gefühlten Ewigkeit nicht mehr erlebt», schwärmte eine Zuschauerin beim Konzert von Moop Mama und brachte damit die Grundstimmung vieler Anwesenden auf den Punkt. «Für die meisten der knapp 3000 Besucherinnen und Besucher war das Cholererock das erste Festival in dieser Grössenordnung seit Beginn der Einschränkungen im Kulturbereich letztes Jahr», schreiben die Veranstalter in einer Mitteilung.

Zahlen liegen noch nicht vor

Bei idealem Festivalwetter wurden 3000 Liter Bier getrunken. Doch die Leute kamen nicht nur, um ihren Durst zu stillen. Sie brachten vor allem einen riesigen Kulturhunger mit. Daran vermochte auch die Tatsache, dass die Teilnahme am Event nur mit sogenanntem Covid-Zertifikat möglich war, nichts zu ändern. Wer nicht geimpft oder genesen ist, konnte sich vor dem Gelände kostenlos testen lassen. Zu längeren Wartezeiten oder unerwarteten Zwischenfällen kam es nicht.

Die Veranstalter sind nach dem Event vorsichtig optimistisch in Bezug auf die Schlussbilanz. Genaue

Zahlen lägen jedoch noch keine vor.

pd

