Das bringt 2021 – vielleicht – 30 Tage Gurten, Hochzeitsstress und Corona-Partys 2021, das Jahr der Hoffnung? Vielleicht. Ein Blick in die Kristallkugel zeigt: Es wird ganz schön wunderlich – und stressig. Aus sieben Gründen. Michael Feller , Martin Burkhalter , Andrea Knecht , Mirjam Comtesse , Marina Bolzli

Vorhang auf für die Party – oder den Kater – danach. Illustration: Max Spring

Quartiergeist statt Kantönligeist

Sie haben sich über den Kantönligeist aufgeregt 2020? Das war noch nichts. Der Flickenteppich wird auf dem Weg zur geimpften Schweiz noch kleinteiliger. Bald können Kommunen und schliesslich Quartiere ihre eigenen Regeln festlegen. Das ist auch verständlich, schliesslich sind die Fallzahlen in der Berner Lorraine, wo sich alle immer umarmen, deutlich höher als etwa im Ostring, wo vor den Fenstern der Villen sogar Gitterstäbe angebracht sind. Im überalterten Kirchenfeld werden mutmasslich schon Mitte März alle Bewohner geimpft sein, während das junge Murifeld noch bis 2022 warten muss. Deshalb gibt es bald täglich angepasste aktuelle Regeln je Quartier. Schon Ende Januar können etwa im Breitenrain und in der Felsenau die Restaurants wieder öffnen, während in der Länggasse bis Mitte März alles dicht bleibt und nur die Grossverteiler öffnen dürfen.