Umbau des Martinzentrums Thun – 30-Millionen-Projekt ist abgeschlossen Das Martinzentrum in Thun wurde für 30 Millionen Franken umgebaut. Das Wohn- und Altersheim verfügt neu über 1400 m2 mehr Nutzungsfläche.

Das Martinzentrum Thun nach dem Umbau: Die neue Piazza – links die Cafeteria, in der Mitte der Bettentrakt, rechts der Verbindungsbau zum Erweiterungsbau (nicht im Bild). Foto: PD/Roland Trachsel

Vor sieben Jahren wurde das Bauprojekt in Angriff genommen – nun sind die Arbeiten offiziell abgeschlossen. Das Wohn- und Altersheim Martinzentrum präsentiert sich in einer völlig neuen Aufmachung, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Die Kosten beliefen sich auf 30 Millionen Franken.

«Dieser Um- und Neubau hat durchaus symbolischen Charakter, nicht nur äusserlich», sagt Stephan Friedli, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Stiftung WIA – Wohnen im Alter. «Jetzt können unsere Bewohnenden ihren Lebensmittelpunkt neu erleben, in einer überschaubaren Gemeinschaft.»

Flächenerweiterung von 1400 m2

Knapp zweieinhalb Jahre dauerte der Umbau des Martinzentrums, das den Betrieb während dieser Zeit nie einstellen musste. Neu steht dem Wohn- und Altersheim 1400 m2 mehr Nutzungsfläche zur Verfügung, welche für Ess- und Aufenthaltsräume und für die verschiedenen Wohngruppen genutzt wird.

Zudem wurden die Räumlichkeiten für die Personen mit einer Demenzerkrankung neu gestaltet und mit einer Gartenanlage bereichert. Empfang und Küche sind ausgebaut, die Aufenthalts- und Ruhezonen erneuert.

Einweihung fällt wegen Corona ins Wasser

«Mit dem neuen Martinzentrum haben wir jetzt nicht bloss mehr Platz, sondern dank horizontaler Organisation der Wohngruppen auch bessere Abläufe», sagt Sarah Schneider, Betriebsleiterin des Martinzentrums.

Die Einweihungsfeierlichkeiten vom 7. Juli – inklusive dem Tag der offenen Türen für die Bevölkerung am 9. Juli – mussten kurzfristig abgesagt werden. Grund dafür seien neue Empfehlungen der kantonalen Behörden, zusätzliche Schutzmassnahmen in Pflegeheimen in Betracht zu ziehen – unter anderem mit Maskenpflicht für Besuchende und Mitarbeitende.

«Ob beziehungsweise wie wir die Feierlichkeiten nachholen werden, ist zurzeit noch offen. Sicher ist, dass wir ein Zeichen setzen werden», stellt Friedli klar.

pd/ylt

