Das Wetter-Wunder Street Parade

Wenn im Zürcher Seebecken die grosse Technoparty stattfindet, ist es fast immer schön. So auch dieses Jahr: Die Prognosen besagen Sonnenschein und 30 Grad.

Wie kann das sein? Ist Petrus ein Raver? Wir haben uns die Daten vom Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie Meteo Schweiz angeschaut. Und sie überraschen.

Bild: Boris Müller

Die Street Parade ist erst Mal nichts Aussergewöhnliches, sie ist ein solider August-Durchschnitt wenn es darum geht, wie heiss es wird und wie lange die Sonne scheint. Beim Regen wird es etwas komplizierter. Feststellbar ist, dass die Regenquote an den Street-Parade-Tagen bei 38 Prozent liegt, am 1. August ist sie bei 56.

Ist die parade also ein Wetter-Wunder? Jein, sagt Klimatologe Thomas Schlegel. «Eine Häufung von sonnigen oder regnerischen Tagen an einem bestimmten Datum in einem betrachteten Zeitraum ist zufällig und kann in einem anderen Zeitraum genauso gut umgekehrt sein.» Das Glück war bisher offenbar auf der Seite der Technofans.