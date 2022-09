Interlakner Band mit neuer Musik – 30 Jahre Jargon: Ein Sextett,

das im Kollektiv funktioniert Die Interlakner Band Jargon feiert ihr 30-Jahr-Jubiläum. Die fünf Musiker mit Sängerin Vanessa Furer streichen den Gemeinschaftssinn heraus und laden zur CD-Taufe. Hans Urfer

Jargon sind 2022, v.l.: Vanessa Furer, Urs Hofer, Dani Ruef, Thomas Michel, Urs Jenzer und Rolf Ruef. Foto: PD

Rockige Töne sind an diesem Montagabend aus einem kleinen, aber feinen Raum auf der Südseite der Garage Suter AG in Ringgenberg zu hören. Jargon probt. Und in ihrem Übungsraum machen Vanessa Furer, Thomas Michel, Urs Jenzer, Urs Hofer und die beiden Brüder Dani und Rolf Ruef gute, aber ernste Miene zum eigenen Spiel. Und das ist auch gut so.