Erster Hitzetag in der Schweiz – 30-Grad-Marke geknackt – Krone geht an Visp Die Schweiz erlebt ihren ersten Hitzetag in diesem Jahr. Im Wallis herrschen hochsommerliche Temperaturen. UPDATE FOLGT

Hier kletterte das Thermometer zum ersten Mal in diesem Jahr auf 30 Grad. In Visp ist es sommerlich heiss. Im Vordergrund das Gelände der Lonza, wo auch der Moderna-Impfstoff produziert wird. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

In Visp im Kanton Wallis ist es am Samstag mit 30 Grad zum ersten Hitzetag in diesem Jahr gekommen. Nach dem kühlsten Frühling seit über 30 Jahren sorgt nun Hochdruckwetter zunächst auf der Alpensüdseite und im Wallis für hochsommerliche Temperaturen.

Wie der Wetterdienst Meteonews am Samstag auf Twitter weiter berichtete, gibt es in der kommenden Woche womöglich auch im Norden die ersten Hitzetage dieses Jahres.

SDA/oli

