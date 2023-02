20% Rabatt – Ascona/Locarno – 3-Stern Benvenuti-Hotels im Tessin Die Benvenuti-Hotels Parkhotel Emmaus und Smart-Hotel Minusio überzeugen mit Nähe zum Lago Maggiore und unkomplizierter Philosophie. Lassen Sie sich von herzlicher Gastfreundschaft all'italianità begeistern.

Die Benvenuti Hotels *** Parkhotel EMMAUS und Smart-HOTEL MINUSIO befinden sich in einer privilegierten Lage in der Region Ascona/Locarno und sind der ideale Ausgangspunkt für herrliche Ausflüge in die Natur, an den Lago Maggiore und in die Berge. Spazieren Sie am Seeufer entlang und geniessen Sie die mediterrane Atmosphäre. Das Smart-HOTEL besticht durch seine unkomplizierte Philosophie und ist easy, pfiffig und ansprechend. Im Parkhotel EMMAUS lädt die grosszügige Parkanlage zum Entspannen ein. Für die Erholung der Erwachsenen und den Spass der Kinder ist hier gesorgt.



Das Angebot beinhaltet:

3 Übernachtungen in einem Doppelzimmer (bei Doppelbelegung)

reichhaltiges Frühstücksbuffet

Ticino Ticket (kostenloser öffentlicher Verkehr im Tessin)

Ihr carte blanche-Angebot

CHF 255.-* statt CHF 320.-** pro Person für 3 Nächte



Ab sofort in beiden Benvenuti Hotels buchbar

bis 26. November 2023 im Smart-HOTEL MINUSIO, Minusio-Locarno

bis 17. Dezember 2023 im Parkhotel EMMAUS, Losone-Ascona



* Aufpreis für Feiertage und lokale Special Events und während der Hauptsaison vom 07. Juli bis 17. September 2023: CHF 20.- pro Person und Tag ** durchschnittlicher Tagespreis. Angebot an Feiertagen sowie an lokalen Special Events nicht gültig im Smart-HOTEL MINUSIO.

Reservation Unter www.benvenuti.ch/carteblanche, Telefonisch unter 041 368 09 90 oder per E-Mail an welcome@benvenuti.ch mit dem Stichwort «carte blanche». Weitere Informationen: www.benvenuti.ch

