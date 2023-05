Thun verliert zu Hause 2:3 – 3 Fehler, 3 Gegentore – der versöhnliche Abschluss bleibt aus Dem FC Thun bleibt nach einer durchzogenen Saison auch im letzten Spiel sieglos: Das 2:3 gegen Schaffhausen ist die achte Partie ohne Sieg. Nathalie Günter

Der beste Thuner Torschütze Gabriel Kyeremateng im Duell gegen Schaffhausens Jean-Pierre Rhyner. Foto: Patric Spahni

Während es in den anderen Stadien noch um etwas geht – Lausanne-Sport steigt direkt auf, Stadtrivale Stade-Lausanne-Ouchy geht in die Barrage –, soll es in der Stockhorn-Arena vor allem eines geben: Einen Sieg und damit einen versöhnlichen Saisonabschluss. Das gelingt dem Team von Mauro Lustrinelli nicht, trotz teils drückender Überlegenheit, müssen die Oberländer am Ende als Verlierer vom Platz, 2:3 steht auf der Anzeigetafel.

Nachdem zwei Runden vor Schluss klar war, dass auch der Barrageplatz unerreichbar bleibt, ist die Luft bei den Thunern offensichtlich draussen. Vier Tage nach der kläglichen 0:3-Niederlage im Tessin, stimmt gegen Schaffhausen zumindest die Einstellung. Die Ausleihspieler Gabriel Barès und Alexandre Jankewitz, die Thun ziemlich sicher wieder verlassen werden, nehmen auf der Bank Platz. Leonardo Bertone rückt auf die Sechserposition und die Nachwuchskräfte Valmir Matoshi, Lucien Dähler und Daniel Dos Santos stehen in der Startelf.

Nach ereignislosen ersten zwanzig Minuten netzt ebendieser Dos Santos herrlich zum 1:0 ein. Der Treffer zeigt eine der Stärken in den Thuner Reihen: Das schnelle Umschaltspiel. Von Innenverteidiger Marco Bürki braucht es über Gabriel Kyeremateng nur ein Passstation, bis der Ball zu Dos Santos kommt. Der 20-Jährige kann ziemlich unbedrängt abschliessen.

Daniel Dos Santos (l.) gelingt nach einem schnellen Konter das 1:0. Foto: Patric Spahni

Was dann folgt, ist eine drückende Überlegenheit der Thuner, die sie – wie schon so oft in dieser Saison – nicht in Tore ummünzen können. Es schleichen sich Ungenauigkeiten ein – beim finalen Pass wie auch beim Abschluss. Und so steht es statt 3:0 nur 1:0 zur Pause.

Fehler im Spielaufbau

Diese Ineffizienz wird direkt nach der Pause von den Gästen bestraft. Sturmspitze Patrick Luan taucht in der 48. Minute alleine vor Mateo Matic auf und hat keine Mühe, das 1:1 zu machen. Dem Tor ist ein katastrophaler Ballverlust von Miguel Castroman vorausgegangen, der im Mittelfeld unbedrängt den Ball verliert. Sieben Minuten später stehts 1:2. Der Freistoss von Orges Bunjaku soll eigentlich den Kopf vom freistehenden Captain Serge Müller finden, der verpasst aber, verwirrst aber Matic. Und so setzt der Ball auf, geht ins Tor – und lässt Matic unbeholfen aussehen.

Es folgen 15 Minuten in den die Thuner zwar meist den Ball in ihrer Reihen wissen, etwas Konkretes können sie aber nicht kreieren. Immer wieder wird der Ball weitergereicht – die Verantwortung will keiner übernehmen. Die Unsicherheit ist in diesen Minuten offensichtlich. Doch dann scheint der beste Torschütze in Thuner Reihen endlich das Momentum zurückzuholen: Kyeremateng köpft nach einer herrlichen Flanke von Nias Hefti zum 2:2 ein (68.).

Es ist aber nur der zwischenzeitliche Ausgleich. Ein paar Minuten später haben die 3029 Zuschauerinnen und Zuschauer ein Déja-vu: Wieder ein Ballverlust im Mittelfeld und schon steht die Thuner Abwehr offen wie ein Scheunentor. Dieses Mal lässt sich Captain Bürki als zweitletzter Mann den Ball von Willy Vogt abluchsen, der dann auch das 3:2 erzielt. Die letzte Szene gehört Schaffhausens Ersatztorwart Kilian Manera, der in der 80. Minute für den Ex-Thuner Francesco Ruberto eingewechselt werden musste: Er hält einen gut getretenen Freistoss von Omer Dzonlagic und hält damit die drei Punkte fest.

Drei Fehler, drei Gegentore: «Wir haben fünf Tore geschossen und trotzdem nicht gewonnen», fasst Mauro Lustrinelli die Partie am Ende zusammen. Es sind zum Saisonende acht Spiele ohne Sieg in Serie. Diese letzte Heimniederlage entlässt die Thun-Fans trotz schönstem Fussballwetter mit einem schlechten Gefühl in die Meisterschaftspause.

Das Team verabschiedet sich nach der Niederlage von den Fans. Foto: Patric Spahni

Nathalie Günter betreut für Sport-Extra das Thema FC Thun und tickert gelegentlich. Weiter war sie knapp sechs Jahre Tagesleiterin und Redaktorin beim Berner Oberländer. Sie kümmerte sich um Online-Produktionen, Serien oder Newsletter, betreute das Gebiet Oberhasli sowie das Thema Greenfield Festival. Mehr Infos @nathalieguenter

