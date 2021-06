Sommer nach der Pandemie – 3, 2, 1 … Ausziehen! Mit den sommerlichen Temperaturen fallen die Hüllen. Unsere Autorin kennt dieses Phänomen. Doch dieses Jahr wundert sie sich noch ein wenig mehr. Meinung Nora Zukker

Jetzt sind die Menschen in den Bars leicht bekleidet, und bald kommt auch schon die Bademode. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Ich bin in der Bar meines Vertrauens. Zwei Beine in einer kurzen Hose setzen sich neben mich, und ich komme nicht damit klar. Es geht mir jedes Jahr ähnlich: In den ersten Tagen, wenn die Temperaturen auf 25 Grad springen, geh ich vor die Tür und weiss nicht, wohin ich schauen soll. Nackte Füsse in Sandalen, von Spaghettiträgern freigelegte Dekolletés und bleiche Beine in kurzen Hosen. Viel Körper, viel Haut – alles ein bisschen zu nackt für meinen Geschmack. Ich habe beim Hinschauen schon das Gefühl, etwas Verbotenes zu tun.

Letzten Sommer dachten wir bereits, das sei es jetzt gewesen mit der Pandemie, und haben uns übereinandergestapelt in die Sonne gelegt, als gäbe es kein Morgen. Dieses Jahr könnte man vermuten, der Corona-Messias stünde vor der Tür. Es riecht nach Kirschblüten, Sonnencreme und Covid-Zertifikaten. Was wir seit dem 31. Mai tun, nennt Alain Berset «Stabilisierungsphase»: Wir dürfen uns so langsam wieder an das präpandemische Leben gewöhnen.