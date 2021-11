Aus für Testzertifikat – 2G in der Schweiz? Nicht solange das aktuelle Covid-Gesetz gilt Deutschland und Österreich verschärfen die Corona-Regeln. Hierzulande sind die Hürden für eine Abschaffung des Zertifikats für Getestete wegen der aktuellen Rechtslage sehr hoch. Jacqueline Büchi , Luca De Carli

Im deutschen Bundesland Sachsen gilt 2G seit Montag: In einer Bar in Dresden dürfen nur noch Geimpfte und Genesene rein. Foto: Robert Michael (DPA, Keystone)

Die Corona-Ampeln springen wieder auf Rot. In Österreich sind seit Montag deutlich schärfere Regeln für Ungeimpfte in Kraft. Ins Restaurant oder zum Coiffeur darf nur noch, wer geimpft oder genesen ist. Und auch in Deutschland führen erste Bundesländer sogenannte 2G-Regeln ein. In Bayern wurde am Montag der kritische Grenzwert auf den Intensivstationen überschritten, Baden-Württemberg steht kurz davor, die höchste Corona-Alarmstufe auszurufen.

In der Schweiz nannte die wissenschaftliche Taskforce 2G schon vor Wochen eine Option, falls sich die Lage verschärfe. Inzwischen steigen die Fallzahlen ebenfalls wieder stark an. In den Spitälern ist die Lage aber nicht so angespannt wie in Deutschland und Österreich.