Tests fielen negativ aus – 298 Personen in Bremgarten aus Quarantäne entlassen Die Schülerinnen, Schüler und Lehrer, die in Bremgarten in Quarantäne mussten, dürfen sich wieder frei bewegen. Sie mussten zu Hause bleiben, weil an ihrer Schule das mutierte Coronavirus nachgewiesen wurde.

Foto: Manu Friederich

In Bremgarten bei Bern sind 298 Personen aus der Quarantäne entlassen worden. Es handelt sich um Kontaktpersonen zweiten Grades von zwei Schülern, die sich in den Skiferien in Wengen mit dem mutierten Coronavirus aus Grossbritannien ansteckten.

Wie der Mediensprecher der bernischen Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion am Freitag auf Anfrage sagte, gilt die Quarantäne nun noch für rund 60 Personen. Bei ihnen handelt es sich um die Eltern, Geschwister und Klassenkameraden der beiden Kinder, wie Sprecher Gundekar Giebel sagte, also Kontaktpersonen ersten Grades.

Bei den Kontaktpersonen zweiten Grades handelt es sich um Personen, die während der Zeit einer möglichen Ansteckung beispielsweise mit den Eltern der beiden Kinder oder mit Klassenkameraden Kontakt hatten.

Den Berner Behörden liegen inzwischen die Resultate von 49 Corona-Tests von Kontaktpersonen der beiden Schüler vor. Alle fielen negativ aus. Im Fall der beiden Schüler konnte das mutierte Coronavirus aus Grossbritannien nicht nachgewiesen werden, wie Giebel weiter sagte. Es gab zu wenige Viren in der Probe.

Laut Giebel muss aber davon ausgegangen werden, dass die beiden Primarschüler mit dem mutierten Virus aus Grossbritannien angesteckt waren: Der Ansteckungsort der Kinder sei derselbe gewesen wie bei anderen Personen, bei denen das mutierte Virus festgestellt worden sei.

In einem ersten Schritt waren im Berner Vorort etwa 130 Personen in Quarantäne geschickt worden, dann kamen weitere dazu.

Keine weiteren Ansteckungen in Wengen

Wie die Berner Gesundheitsbehörden am Freitag weiter mitteilten, haben sich in Wengen unterdessen 1296 Personen einem Corona-Schnelltest unterzogen. Sieben Tests fielen positiv aus. Diese Zahl wurde schon am vergangenen Sonntag genannt und hat sich also seither nicht mehr verändert.

Wengen geriet vor gut zehn Tagen in die Schlagzeilen, als bekannt wurde, dass die Zahl der dort positiv getesteten Personen sprunghaft auf 70 angestiegen war. In einem einzigen Hotel gab es über den Jahreswechsel 28 positive Fälle. Als Superspreader entpuppte sich ein britischer Hotelgast. Ein Test ergab, dass der Tourist das mutierte britische Virus in sich trug.

Berset-Zielvorgabe ist zu erreichen

Der Kanton Bern gab am Freitag auch bekannt, dass es wegen der seit einigen Tagen bekannten Lieferengpässe beim Impfstoff-Hersteller Pfizer/Biontech zu Verzögerungen bei der Aufschaltung weiterer Impftermine kommen kann. Auch könne sich die Zulassung neuer Impfgruppen verzögern.

Just am Freitag machte das Bundesamt für Gesundheit publik, wie viele Personen in den Kantonen schon gegen Covid-19 geimpft worden sind. Es zeigte sich, dass der Kanton Bern bisher 1,11 Dosen pro 100 Einwohner verabreicht hat und damit fast am Schluss der Kantone liegt.

Dazu sagte Giebel, sobald der Kanton Bern über genügend Impfdosen verfüge, sei es möglich, im Idealfall bis zu 8500 Impfungen pro Tag vorzunehmen – 5000 bis 5500 davon in den Impfzentren, den Rest beispielsweise in Arztpraxen oder Heimen.

Das von Bundesrat Alain Berset am Donnerstag formulierte Ziel von 525 Impfdosen pro 100'000 Einwohner pro Tag ab Februar sei somit im Kanton Bern zu erreichen.

chh/pd