Ruderer aus Spiez – 29 Tage, 17 Stunden, 29 Minuten: Weltrekord Das Ruder-Team Kiwi/Fondue hat mit zwei Brüdern aus Spiez am härtesten Ruderrennen der Welt von Kalifornien nach Hawaii den Weltrekord geknackt. Stefan Kammermann

Rich Henderson, Alex Gammeter, Alex Brooker und Lorenz Gammeter (v.l.) haben den Pazifik in Rekordzeit mit dem Ruderboot überquert. Foto: PD

«Was für einen Tag haben wir heute?», fragt Alex Gammeter am Telefon. Das Gespräch mit dieser Zeitung findet frühmorgens statt. Alex Gammeter und sein Bruder Lorenz, beide aus Hondrich bei Spiez, sind in Hawaii am Ziel. Mit dem vierköpfigen Team namens Kiwi/Fondue haben sie am härtesten Ruderrennen der Welt von Kalifornien nach Hawaii teilgenommen und die Strecke in 29 Tagen, 17 Stunden und 29 Minuten zurückgelegt. Logisch, dass nach der Ankunft auf der Insel Kauai feiern angesagt ist und nach knapp 30 Tagen Rudern auf dem Pazifik ohne Unterbruch die Wochentage nicht wirklich aktuell auf dem Radar stehen. Zumal das vierköpfige Team mit den Berner Oberländer Brüdern, dem in Neuseeland lebenden Rich Henderson und dem in Gerzensee wohnhaften Briten Alex Brooker den bisherigen Weltrekord von 30 Tagen und 7 Stunden deutlich eingestellt hat.