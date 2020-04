Mann zeigt sich geständig – 29-Jähriger hat zwei Häuser angezündet 2018 kam es in Röthenbach bei Herzogenbuchsee zu einem Mehrfamilienhausbrand. 2019 stand in Kirchberg ein Bauernhaus in Flammen. Die Ermittlungen zeigen nun: Hinter den beiden Fällen steckte derselbe Täter. Marco Spycher

Im Juli 2019 zündete ein 29-Jähriger ein Bauernhaus in Kirchberg an. Foto: Kantonspolizei Bern

Im Juli 2018 kam es in Röthenbach bei Herzogenbuchsee (Gemeinde Heimenhausen) zu einem Mehrfamilienhausbrand. Im Juli 2019 stand in Kirchberg ein Bauernhaus in Flammen. Nun hat die Kantonspolizei Bern die Ermittlungen zu den beiden Fällen abgeschlossen, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Es werde in beiden Angelegenheiten von einem menschlichen Verschulden ausgegangen. Das Brisante: Ein Mann konnte ermittelt werden, der verdächtigt wird, mit beiden Bränden in Verbindung zu stehen.

Nach dem Brand in Kirchberg wurde im Rahmen der aufgenommenen Ermittlungen einerseits der Schadenplatz durch Spezialisten des Dezernats Brände und Explosionen der Kantonspolizei Bern untersucht. Andererseits wurden parallel dazu auch Befragungen durchgeführt, schreibt die Kantonspolizei in ihrer Mitteilung. Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse der aufgenommenen Ermittlungen konnte ein menschliches Verschulden als Brandursache in der Folge nicht ausgeschlossen werden. Zudem ergaben sich nicht zuletzt gestützt auf Aussagen von Auskunftspersonen erste Hinweise auf einen möglichen Täter.

Als Mitte September 2019 beim Bahnhof in Spiez ein Abfalleimer in Brand gesetzt wurde, konnte im Zuge der diesbezüglichen Ermittlungen ein Zusammenhang zum Brand in Kirchberg hergestellt werden. In der Folge wurde der Mann angehalten, der bereits in den Verdacht geraten war, mit dem Brand in Kirchberg in Verbindung zu stehen. Diesbezüglich zeigte sich der Mann geständig. Im Zuge von Einvernahmen sagte der 29-Jährige ausserdem aus, den Brand in Röthenbach bei Herzogenbuchsee verursacht zu haben. Der Beschuldigte befindet sich in Untersuchungshaft und wird sich vor der Justiz verantworten müssen.