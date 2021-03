Beim Bahnhof Bümpliz Nord – 29-jährige Sprayerin stirbt nach Flucht vor Polizei Als die Polizei in der Nacht auf Samstag eine Gruppe von Sprayern aufgreifen wollte, flüchteten diese. Dabei stürzte eine Frau. Sie starb später im Spital. pd/ske

In der Nacht auf Samstag ist in Bümpliz eine 29-jährige Frau bei der Flucht vor der Polizei gestorben. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, rückte kurz nach 2.20 Uhr eine Polizeipatrouille aus, weil laut einer Meldung beim Bahnhof Bümpliz Nord in Bern eine Zugskomposition besprayt werde. Als sich die Einsatzkräfte den Sprayern näherten, ergriffen diese sofort die Flucht.

Die Frau sprang dabei über ein Geländer, um eine mehrere Meter hohe Mauer hinunter zu gelangen. Dabei stürzte sie und blieb unterhalb der Mauer regungslos liegen. Die Einsatzkräfte betreuten die 29-Jährige umgehend, danach wurde sie in kritischem Zustand mit der Ambulanz ins Spital gebracht. Am Samstagmorgen erlag sie ihren Verletzungen.

Unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland sind Ermittlungen zu den Umständen des Sturzes aufgenommen worden.