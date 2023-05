Aktion gegen Autoposer – 29 Anzeigen und zehn beschlagnahmte Autos nach Kontrolle Die Polizei kontrollierte am Freitag in der Region Bern gezielt Autolenker, die unnötig Lärm verursachten und zu schnell fuhren.

Bei zehn von 39 kontrollierten Autos stellte die Polizei unerlaubte Abänderungen fest. (Symbolbild) Foto: Peter Schneider (Keystone)

Die Polizei hat am Freitag in den Nachmittags- und Abendstunden in der Region Bern gezielte Verkehrskontrollen bei Autoposern durchgeführt. Im Fokus standen Lenker, die unnötigen Lärm verursachten und getunte Fahrzeuge. Ausserdem wurden Geschwindigkeiten gemessen.

Insgesamt hielten die Polizistinnen und Polizisten 39 Fahrzeuge zur Kontrolle an. Davon wurden 27 Fahrzeuge in einem Verkehrsprüfzentrum kontrolliert. Bei zehn Autos wurden Anzeichen von unerlaubten Abänderungen festgestellt, weshalb diese sichergestellt wurden, wie es in einer Mitteilung der Polizei heisst.

29 Autolenkende werden wegen Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz angezeigt, so etwa wegen Abänderungen am Auspuff und dadurch Verursachen von Lärm oder wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen.

Drei Autofahrern nahm die Polizei den Führerausweis ab. Eine Person war zudem wegen diversen Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz bereits mehrfach ausgeschrieben.

PD/flo

