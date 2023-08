28. Thuner Stadtlauf – Familienplausch am Thuner Stadtlauf Für Familien gab es am Thuner Stadtlauf erstmals eine eigene Kategorie. An den Start gingen dabei auch Thomas und Samantha Krebs aus Gwatt mit ihrer Julie. Andreas Tschopp

Aufwärmen mit dem Migros-Maskottchen vor dem diesjährigen Thuner Stadtlauf. Foto: Patric Spahni

Sie nennen sich Durchhalter, Eppelmoos, Blitz, Spy Ninjas, Haaland oder The Dino-mates und machen sich am Samstagnachmittag am Thuner Stadtlauf zum Start bereit, gerade als sich die Regenwolken verziehen und die Sonne wieder am blauen Himmel zeigt. Die Rede ist von den Familiengruppen mit zwei bis maximal fünf Mitgliedern, die sich zum ersten Mal anmelden konnten für die 28. Ausgabe des Volkslaufs durch die Innenstadt. Dies taten 106 Gruppen, von denen 99 dann wirklich an den Start gehen.