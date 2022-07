Verkehrskontrolle in Thun – 28 Lenkende zu schnell Am Freitag hat die Kantonspolizei Bern in der Region Thun gezielte Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei wurden 28 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt und zwei Autos sichergestellt.

Verkehrskontrolle der Kantonspolizei. Foto: Archiv/PD

Die Kantonspolizei Bern hat am Freitag in den Nachmittags- und Abendstunden in der Region Thun gezielte Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei wurden 28 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. «Zwei Autolenkenden wurde der Führerausweis zuhanden der Administrativbehörde abgenommen», steht in einer Mitteilung der Kantonspolizei.

Besonderes Augenmerk sei auf Fahrzeuge gelegt worden, die durch das Verursachen von Lärm auffielen oder bei denen der Verdacht auf unerlaubte Abänderungen bestand. Sechs Autos wurden für weitere Abklärungen zum Verkehrsprüfzentrum in Thun-Allmendingen begleitet, wo sie durch Spezialisten der Kantonspolizei Bern technisch überprüft wurden.

Dabei wurden bei zwei Autos unerlaubte Abänderungen an den Auspuffanlagen festgestellt, woraufhin die Fahrzeuge polizeilich sichergestellt wurden und die Autolenkenden angezeigt wurden. Ein weiterer Autolenker wurde ausserdem für unnötiges Herumfahren angezeigt. Zudem wurde eine

Mängelkarte ausgestellt.

pd/pkb

