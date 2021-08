Unfall in Grünenmatt – 28-jähriger Motorradfahrer verletzt In Grünenmatt ist am Freitagabend ein Motorradfahrer bei einem Zusammenprall mit einem Auto verletzt worden. Er musste mit der Rega ins Spital geflogen werden.

Kurz vor 17 Uhr am Freitagabend kam es in Grünenmatt zu einem Verkehrsunfall. Laut Polizeiangaben war ein Autolenker dabei, von einem Parkplatz auf die Sumiswaldstrasse einzubiegen, als es zur Kollision mit einem in Richtung Ramsei fahrenden Motorradlenker kam.

Der 28-jährige Motorradfahrer wurde bei der Kollision verletzt und musste mit einem Helikopter der Rega ins Spital geflogen werden. Der 74-jährige Autolenker wurde nicht verletzt.

Die Sumiswaldstrasse blieb für rund eine Stunde gesperrt. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

PD/flo