Bundesfeier in Interlaken – 28 Fahnen flattern auf die Höhematte 26 Kantonsfahnen, die Schweizerfahne und die Fahne von Interlaken Tourismus werden am 1. August auf der Höhematte mitten in Interlaken landen.

28 Paraglider werden mit ebenso vielen Fahnen auf der Höhematte in Interlaken landen. Foto: PD



Am Morgen des Schweizer Nationalfeiertags werden beim Eingang zum Kursaal-Park Gebäck und Getränke verteilt. Dies als Alternative zum klassischen 1.-August-Apéro, der nur mit strikten Zutrittskontrollen und Covid-19-Zertifikat bewilligungsfähig gewesen wäre, wie Interlaken Tourismus (TOI) mitteilt.

Um Menschenansammlungen zu vermeiden und die Massnahmen zum Schutz vor Covid-19 einzuhalten, gibt es auch in diesem Jahr weder ein 1.-August-Feuerwerk noch einen grossen Festumzug. Hingegen wird am Vormittag zwischen 10 und 11 Uhr der zur Tradition gewordene Fahnenflug mit total 28 Gleitschirmen und ebenso vielen Fahnen durchgeführt. Die grosse Schweizerfahne, die Fahne von Interlaken Tourismus und die Fahnen aller 26 Kantone werden auf dem Beatenberg starten und auf der Höhematte landen.

Die Kinder dürfen sich in diesem Jahr wieder auf den Kinderfackelumzug freuen. Sowohl in Matten bei Interlaken, in Unterseen als auch in Interlaken selbst werden sich die Kinder mit ihren Fackeln versammeln und abends durch die Strassen der Bödeli-Dörfer ziehen. Wenn alle drei Kinderfackelumzüge etwa um 21 Uhr auf der Höhematte eintreffen, wird dort gemeinsam das grosse Höhenfeuer entzündet. Ebenfalls abends um 21 Uhr beginnt das legendäre Wannifeuer am Harder ob Unterseen zu flackern.

