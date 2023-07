Beim Schönausteg – 27-jähriger Argentinier in Aare ertrunken Nach einer mehrstündigen Suche konnte ein 27-Jähriger nur noch tot aus der Aare geborgen werden.

Uterhalb des Schönaustegs kam der Argentinier plötzlich in Not und ertrank. (Archivbild) Foto: Raphael Moser

Am Montagnachmittag ist ein Mann in der Aare in Bern verunglückt. Er konnte nach einer mehrstündigen Suche nur noch tot geborgen werden. Dies teilt die Kantonspolizei Bern am Dienstag mit.



Kurz nach 14.30 Uhr begab sich der 27-Jährige mit weiteren Personen beim Schönausteg in die Aare, als er auf

Höhe des dortigen Sportplatzes in Not geriet. Trotz Rettungsversuchen durch anwesende Personen verschwand der Mann in der Aare.

Eine umfangreiche Suche wurde eingeleitet. Der vermisste Mann wurde gegen 16.45 Uhr unterhalb des Schwellenmättelis leblos geborgen. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 27-jährigen argentinischen

Staatsangehörigen.

law

Fehler gefunden?Jetzt melden.