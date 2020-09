Von Unbekanntem niedergeschlagen – 26-Jähriger verletzt in Berner Altstadt gefunden Am frühen Sonntagmorgen ist in der Genferstrasse in Bern ein verletzter Mann aufgefunden worden und musste ins Spital gebracht werden. Es werden Zeugen gesucht.

Der Verletzte wurde verletzt am Boden aufgefunden. Foto: Iris Andermatt

Am Sonntag kurz nach 5 Uhr fanden Passanten einen verletzten Mann, der in der Genfergasse am Boden lag. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann von der Aarbergergasse her zu Fuss durch die Genfergasse in Richtung Neuengasse gegangen, als er unter noch unklaren Umständen von einer unbekannten Person geschlagen worden und unmittelbar darauf zu Boden gegangen ist.

Beim Eintreffen Polizeipatrouille wurde der verletzte 26-Jährige durch anwesende Passanten betreut. Ein Ambulanzteam brachte ihn anschliessend ins Spital.

Personen, die Angaben zum Hergang der Ereignisse oder zu beteiligten Personen im Bereich Genfergasse/Neuengasse, zwischen 4.30 Uhr und 5.10 Uhr am Sonntagmorgen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 031 638 81 11 zu melden.

SDA/flo