Bahnverkehr unterbrochen – 26-Jährige fährt in Murten in Bahnschranke Am Samstagabend fuhr eine 26-jährige Autolenkerin in Murten in eine geöffnete Bahnschranke. Die Frau wurde beim Unfall verletzt.

Beim Bahnübergang auf der alten Freiburgstrasse fuhr die Frau in die Bahnschranke.

Ein 26-jährige Frau ist am Samstagabend in Murten in eine geöffnete Bahnschranke gefahren. Der Bahnverkehr musste deswegen während eineinhalb Stunden unterbrochen werden. Die Frau wurde mit unbestimmten Verletzungen ins Spital gebracht.

Der Unfall habe sich um 21.25 Uhr beim Bahnübergang auf der alten Freiburgstrasse ereignet , teilte die Kantonspolizei Freiburg am Sonntag mit. Warum die 26-jährige gegen den Pfosten der geöffneten Schranke fuhr, sei nicht bekannt. A priori sei aber kein Alkohol im Spiel gewesen, hiess es auf Anfrage.

Auf der Bahnstrecke Murten-Münchenwiler-Courgevaux wurden Ersatzbusse eingesetzt, während der Notdienst der SBB die Schranke reparierte. Auch die Alte Freiburgstrasse musst für zwei Stunden gesperrt werden.

