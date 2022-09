Swiss Skills Siegerehrung – 26 Bernerinnen und Berner holen eine Goldmedaille An der Siegerehrung der Berufsmeisterschaften feiert die Eidgenossenschaft das duale Bildungssystem – zahlreiche Medaillen gehen auch nach Bern. Carlo Senn

Die Floristin und Bernerin Selina Messerli (Mitte) hat an den Swiss Skills Gold geholt. Foto: Iris Andermatt

Es gibt wohl kaum ein Thema, wo sich die Schweizerinnen und Schweizer so einig sind: Das duale Bildungssystem mit der Berufslehre ist ein Erfolgsmodell. Trotzdem ist so viel Anerkennung wie am Samstagabend für die Schweizer Berufslehre selten.

Seit Donnerstag stand diese mit den Swiss Skills im Fokus der Medien. Am Samstagabend fand nun mit grossem Tamtam die Siegerehrung der Wettbewerberinnen und Wettbewerber statt. Rund 85 Medaillen wurden verteilten. Vor der Verteilung durfte natürlich, ähnlich einem Sportevent, die Schweizer Nationalhymne nicht fehlen.

Zu Ehren der Medaillengewinner war auch viel Politprominenz dabei: Bundesrat Guy Parmelin, die beiden bernischen Regierungsräte Christoph Ammann (SP) und Philippe Müller (FDP), sowie die Berner Gemeinderätin Franziska Teuscher (Grüne).

Neben den Lobliedern auf das Bildungssystem äusserte sich lediglich Franziska Teuscher ansatzweise kritisch: Es sei wichtig, dass man den Zugang zur Lehre noch verbessern könne, beispielsweise für bildungsschwächere Personen oder Migranten.

Erfolgreiche Berner

Die Berner waren teilweise sehr erfolgreich. So waren bei den Polymechanikerinnen drei Bernerinnen und Berner auf dem Podest.

Beim Wettbewerb PolymechanikerIn Automation standen drei Berner auf dem Podest.

Auch die beste Schweizer Floristin ist eine Bernerin. Sie alle hatten die Ehre, Guy Parmelin die Hand zu schütteln, der den ganzen Abend bis nach 23 Uhr zugegen war. Insgesamt holten die Bernerinnen und Berner Teilnehmenden 26 Goldmedaillen, insgesamt waren es 75 Medaillen.

