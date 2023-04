Verkehrskontrollen in Thun – 26 Autolenkende angezeigt Die Kantonspolizei Bern hat am Samstag in Thun gezielte Verkehrskontrollen durchgeführt. Ein Fahrzeug wurde sichergestellt.

Zu schnell, zu laut (Themenbild): Die Kantonspolizei Bern stellte bei fünf Fahrzeugen unerlaubte Abänderungen fest, als sie gezielte Verkehrskontrollen durchführte. Foto: Urs Jaudas

Die Kantonspolizei (Kapo) Bern hat am Samstag in den Nachmittags- und Abendstunden in Thun gezielte Verkehrskontrollen durchgeführt, wie sie mitteilt. Dabei wurde ein besonderes Augenmerk auf Fahrzeuge gelegt, die unnötigen Lärm verursachten oder bei denen der Verdacht auf unerlaubte Abänderungen bestand. Zudem wurden auch Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt.

50 Fahrzeuge angehalten

Insgesamt wurden rund 50 Fahrzeuge zu einer Kontrolle angehalten. 13 Autos wurden im Verkehrsprüfzentrum Thun-Allmendingen durch Spezialisten der Kantonspolizei Bern einer technischen Kontrolle unterzogen. Dabei konnten bei fünf Fahrzeugen unerlaubte Abänderungen festgestellt werden. Ein Fahrzeug wurde laut der Kapo sichergestellt.

Insgesamt wurden 26 Autolenkende wegen Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz – insbesondere wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen und Vornehmen von unerlaubten Abänderungen am Fahrzeug – zur Anzeige gebracht, wie die Kapo meldet. Zwei Fahrzeuglenkenden sei im Zusammenhang mit Geschwindigkeitsüberschreitungen der Führerausweis vor Ort zuhanden der Administrativbehörde abgenommen worden, heisst es in der Mitteilung der Kapo weiter.

PD

