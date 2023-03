Mehr Lohn in Thun – 256 Angestellte der Stadt kriegen mehr Lohn Der Thuner Gemeinderat verbessert die Anstellungsbedingungen für Mitarbeitende in den tiefsten Lohnklassen.

Reinigungskräfte in der Stadt Thun kriegen per 1. Juli mehr Lohn. Foto: Marc Dahinden

Der Thuner Gemeinderat hat beschlossen, die Lohnstruktur für die Mitarbeitenden in den beiden tiefsten Lohnklassen zu verbessern und deren Lohn per 1. Juli 2023 zu erhöhen. Mit dieser Massnahme nehme die Stadt Thun ihre Verantwortung und Vorbildrolle wahr, schreibt sie in einer Medienmitteilung. Von der Lohnerhöhung profitieren konkret 256 Personen im Reinigungsdienst, 215 von ihnen sind Frauen. «Wir werden auch weiterhin unser Augenmerk auf Diversität und Gleichstellung richten und uns dafür starkmachen», so Gemeinderätin Andrea de Meuron. Um die stetige Weiterentwicklung voranzutreiben, laufen gemäss der Mitteilung «verschiedene Aktivitäten in Richtung flexible Arbeitsformen, Führungsentwicklung, Diversität, Gleichstellung.»

Mehrkosten von 51’000 Franken

Weder auf nationaler noch im Kanton Bern ist der Mindestlohn gesetzlich geregelt. Per 1. Juli 2023 wird der Mindestlohn des städtischen Reinigungspersonals der Stadt Thun von bisher ca. 47’800 Franken auf 49'600 Franken angehoben. Dies wirke sich auch positiv auf die Altersrente aus und helfe, «persönliche finanzielle Situationen abzufedern», schreibt die Stadt. Die Massnahme löst für die Stadt Thun jährlich wiederkehrende Mehrkosten von 51’000 Franken aus.

pd/maz

