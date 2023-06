Music Days Steffisburg – 2500 Musikbegeisterte waren zu Gast Rund 130 Helferinnen und Helfer trugen dazu bei, dass die Music Days Steffisburg reibungslos über die Bühne gingen.

The Souls spielten am Freitagabend vor einem vollen Dorfplatz. Foto: Steve Wenger (PD)

«Es war eine einschneidende Neuerung, als das OK der Music Days Steffisburg in Steffisburg entschied, die fünfte Ausgabe erstmals von Donnerstag bis Samstag durchzuführen», schreiben die Verantwortlichen des Festivals in einer Mitteilung vom Sonntag. Zuvor dauerte der Anlass jeweils von Freitag bis Sonntag.

«Es war wunderschön, zu sehen, wie viele glückliche Menschen das Gelände bereits am Donnerstagabend bevölkert haben», wird Alexandra Eggimann zitiert. Sie ist Präsidentin des Vereins Music Days Steffisburg, der den Anlass seit 2017 organisiert. Eggimann sagt weiter: «Für uns ist klar: Es hat sich rundum gelohnt, den Anlass vorzuverschieben.»

Musikerin Fabienne in Aktion. Foto: Steve Wenger (PD)

Alle drei Festivalabende seien gelungen, schreibt das OK weiter. «Das kraftvolle Heimspiel von The Souls auf dem proppevollen Dorfplatz am Freitagabend war zweifellos ein Feel-Good-Moment der allerersten Güte», heisst es. Am Donnerstag spielten etwa Troubas Kater; am Samstag sorgten die Pedestrians mit ihrem Power Reggae für den Schlusspunkt des Festivals.

Die Pedestrians versprühten Sommergefühle. Foto: Steve Wenger (PD)

Pat Burgener lieferte am Freitag sommerliche Gefühle von schon fast hawaiischer Leichtigkeit; Les Touristes aus Basel versprühten am Samstag mit ihren urbanen Latin Vibes gute Laune – «so wie letztlich alle der insgesamt elf Acts, die von Donnerstag bis Samstag zu Gast waren», heisst es weiter.

Bereits in der Nacht auf Sonntag hat die Abbaucrew der insgesamt mehr als 130 Helferinnen und Helfer mit den Aufräumarbeiten angefangen. Dies, nachdem viele dieser Freiwilligen praktisch die ganze Woche im Einsatz gestanden waren. Begrüssen konnten die Veranstaltenden rund 2500 Zuschauerinnen und Zuschauer.

PD

