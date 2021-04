Boulder-Weltcup in Meiringen – 250 Tests, 171 Athleten und ein zufriedener OK-Chef Es war eine spezielle fünfte Ausgabe des Haslital Mountain Festivals: ohne Zuschauer, dafür mit Maske. Den Sieg holten sich die Titelverteidiger. Nathalie Günter

Janja Garnbret ist das Mass aller Dinge bei den Frauen. Sie gewinnt nach 2019 erneut in Meiringen. Foto: PD/Haslital Mountain Festival

Was tut frau nicht alles für die Arbeit? Nach über einem Jahr Corona, aber glücklicherweise ohne Stäbchen in der Nase, war es am Freitagmittag soweit: Ich begebe mich ins Testzentrum beim Schulhaus Pfrundmatte in Meiringen. Damit ich beim Boulder-Weltcup dabei sein kann, muss ein negativer Test her. Die Helferinnen sind freundlich, das Stäbchen trotzdem höchst unangenehm. Das Positive an der Sache? Das negative Testergebnis nach 15 Minuten. Ich darf in der Turnhalle nebenan den Badge holen und vorrücken in die Tennishalle, die sich in der letzen Woche in eine Boulderhalle verwandelt hat.