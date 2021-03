Spontandemo nach Abstimmung – 250 Personen protestieren auf Berns Strassen gegen Burkaverbot Nach dem Ja zur Verhüllungsinitiative versammelten sich am Sonntagabend in Bern ungefähr 250 Demonstrantinnen und Demonstranten zu einer spontanen Kundgebung. UPDATE FOLGT

Demonstrationsumzug am Casinoplatz: Ungefähr 250 Personen nahmen daran teil. Foto: Jürg Spori 1 / 1

Nachdem sich am Sonntagnachmittag ein Ja zum Verhüllungsverbot abgezeichnet hatte, wurde über Social Media aus linken Kreisen zu einer spontanen Demonstration in Bern aufgerufen. Geschätzt 250 Personen versammelten sich daraufhin um 19 Uhr, um gegen «den rassistischen, sexistischen und antimuslimischen Normalzustand» zu protestieren, wie es in einem Aufruf heisst.

Kurz darauf zogen die Demonstrantinnen und Demonstranten los. Sie veranstalteten einen Umzug durch die Innenstadt. Auf ihrer Route passierten sie den Bundes- und den Casinoplatz, die Markt- und die Zeughausgasse und gelangten schliesslich via Neuengasse zurück zum Bahnhof. Dort war die Demonstration beendet, die Beteiligten zogen in alle Richtungen davon.

Mit der Demonstration verstiessen die Aktivistinnen und Aktivisten gegen aktuell geltende, vom Bundesrat erlassene Covid-Massnahmen: Demonstrationen sind derzeit nur bis zu einer Grösse von 15 Personen erlaubt. Die Kantonspolizei Bern war vor Ort, hielt sich aber im Hintergrund. Das Bundeshaus wurde von der Polizei abgeriegelt. Es kam zu keinen Zwischenfällen.

Aufgrund des Umzuges kam es zu vereinzelten Verspätungen im öffentlichen Verkehr.

jsp/chh