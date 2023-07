SRF-Quotenhit in Hasliberg – 250. «Donnschtig-Jass» gastiert in Hasliberg «Bunter Mix aus Wettbewerb, Spiel, Pop- und Schlagermusik». Am Donnerstag, 6. Juli, ist der «Donnschtig-Jass» in Hasliberg zu Gast. Die beliebte SRF-Sendung geht in diesem Jahr zum 40. Mal auf Sommertour. PD/hpr

Dieses Jahr geht der «Donnschtig-Jass» bereits zum 40. Mal auf Schweizer Sommertour – und feiert gleich doppeltes Jubiläum: «Mit der 250. Sendung starten Gastgeber Rainer Maria Salzgeber, Co-Moderator Stefan Büsser und Schiedsrichterin Sonia Kälin am Donnerstag, 6. Juli, live aus Hasliberg in die neue Saison.» Dies teilt das Schweizer Fernsehen SRF mit.

«Donnschtig-Jass» in Hasliberg: Schiedsrichterin Sonia Kälin, Gastgeber Rainer Maria Salzgeber und Co-Moderator Stefan Büsser. Foto: PD/SRF

Der «Donnschtig-Jass» pflege die ausgeprägte Jasskultur in der Schweiz, lasse das Publikum interaktiv daran teilhaben und verbinde so seit 40 Jahren «erfolgreich Tradition mit Spiel und Spass», heisst es auf dem SRF-Medienportal. Vom 6. Juli bis zum 17. August geht die Jasssendung diesen Sommer wieder auf grosse Schweizer Tournee. «Das Publikum erwartet beste Unterhaltung, ein bunter Mix aus Wettbewerb, Spiel, Pop- und Schlagermusik.»

Meistgesehene Unterhaltungssendung

Der «Donnschtig-Jass» gilt als die meistgesehene Unterhaltungssendung des SRF-Sommerprogramms. Gut 400’000 Zuschauende verfolgen im Schnitt «zu bester Sendezeit» die 90-minütige Livesendung. In jeder Sendung sind prominente Persönlichkeiten mit dabei. Den Auftakt macht in der ersten Sendung das Cabaretduo DivertiMento mit Manu Burkart und Jonny Fischer. Für musikalische Unterhaltung sorgen Gölä und Francine Jordi. «Und Jass-Urgestein Jürg Randegger, der 1984 den ersten ‹Mittwoch-Jass› moderierte, wird anlässlich des Jubiläums zu Besuch sein», kündigt das SRF an.

«Wer gewinnt, entscheiden die besten Jasserinnen und Jasser.» Schweizer Fernsehen SRF

Weiter führt die Jassreise danach in die Kantone Uri, Aargau, Wallis, Luzern, Baselland und St. Gallen. «Woche für Woche spielen jeweils zwei Gemeinden aus einem Kanton um den Austragungsort der nächsten Sendung», erklärt das SRF: «Welche von ihnen gewinnt, entscheiden die besten Jasserinnen und Jasser der ausgewählten Gemeinden in fünf Spielrunden.»

Das «Donnschtig-Jass»-Team

In jeder Sendung misst sich Stefan Büsser für den Publikumswettbewerb «in spannenden und originellen Herausforderungen mit den prominenten Gästen» und besucht diesen Sommer alle 13 teilnehmenden Gemeinden, um sich auf die Suche nach «interessanten Menschen, überraschenden Begegnungen und spannenden Geschichten zu machen», so das Schweizer Fernsehen. Anlässlich des Jubiläumsjahrs präsentiert Stefan Büsser zudem «unterhaltende und erstaunliche Momente» aus den vergangenen 250 Sendungen «Mittwoch»- und «Donnschtig-Jass».

Die ehemalige Schwingerkönigin und Schiedsrichterin Sonia Kälin ist verantwortlich für das Einhalten der Regeln am Jasstisch. Foto: PD/SRF

Moderator Rainer Maria Salzgeber fährt jeweils am Freitag nach der Livesendung mit seinem Rennrad zum nächsten Austragungsort und will so diesen Sommer gemäss SRF insgesamt über 750 Kilometer und 17’000 Höhenmeter zurücklegen. Die ehemalige Schwingerkönigin und Schiedsrichterin Sonia Kälin ist verantwortlich für das Einhalten der Regeln am Jasstisch.

Zwei Gemeinden in einem Jahr

Auf den Anlass freut sich auch das OK «Donnschtig-Jass Haslital» im Auftrag der Gemeinde Hasliberg. «Unsere Gemeinde wird also nicht nur der erste Austragungsort 2023 sein, sondern ist gleichzeitig Gastgeberin der Jubiläumssendung», schreibt das OK in einer Mitteilung. «Einzigartig ist zudem, dass es mit Meiringen und Hasliberg gleich zwei Gemeinden innerhalb eines Jahres geschafft haben, die Austragung der Unterhaltungssendung für das Haslital zu gewinnen.»

