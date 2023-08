25. Inferno-Triathlon – Am Fusse des Eigers liegen Tausende Franken Isabelle vom Dahl organisiert am Inferno-Triathlon die Wechselzone in Grindelwald. Sie wacht über 220 teure Fahrräder – eine logistische Herausforderung. Luc Marolf

Inferno-Triathlon 2023: Isabelle vom Dahl und ihr Team wachen über Hunderte Mountainbikes. Foto: Luc Marolf

Um 8 Uhr in der Früh treffen sich in Grindelwald Grund rund ein Dutzend Helferinnen und Helfer zu «Kafi und Gipfeli». Es ist ein gemütlicher Start in einen aufwendigen Renntag. «Jetzt ist alles bereit», sagt Isabelle vom Dahl. Die 26-Jährige ist an diesem Wochenende für die Wechselzone des Inferno-Triathlons im Grund verantwortlich.