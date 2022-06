Spitzer Stein in Kandersteg – 24 Stunden Vorlaufzeit, wenn der Berg kommt Der sich bewegende Spitze Stein beschäftigt die Menschen im Berner Oberland. Am Inforundgang für die Bevölkerung.

Der Kandersteger Gemeindepräsident René Maeder am Info-Rundgang zum Spitzen Stein. Foto: Guido Lauper

Von oben herab droht Unheil. Oberhalb des Oeschinensees bei Kandersteg sind Fels und Gestein in Bewegung. Im Sommer vor sechs Jahren wurden die massiven Felsbewegungen erstmals beobachtet, seither ist das Gebiet unter scharfer Beobachtung von Fachleuten des Kantons, Geologen und Ingenieuren. Rund fünfmal so viel Fels, wie bei der Katastrophe von Bondo GR ins Tal donnerte, könnte sich dort oben bewegen. Es geht um rund 20 Millionen Kubikmeter Volumen. Besonders in den Sommermonaten ist der Berg ob Kandersteg in Bewegung.