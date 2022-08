Wahlen in Steffisburg – 24 Köpfe für den Grossen Gemeinderat Nebst drei Bisherigen kandidieren 21 weitere Personen für ein Posten im Steffisburger Gemeindeparlament.

Die Schulanlage Schönau in Steffisburg: In der Aula Schönau tagt jeweils der Grosse Gemeinderat (GGR). Foto: Christoph Gerber

11 Frauen und 13 Männer kandidieren im November auf der Liste der EVP für einen Sitz im Gemeindeparlament. Das teilt die EVP in einem Communiqué mit. «Ihnen allen ist das ‹E› im Parteinamen wichtig. Es steht für ‹evangelisch› und bedeutet, dass in der EVP Werte wie Verantwortung, Gerechtigkeit, Friede, Vertrauen, Hoffnung und Nächstenliebe Leitwerte für die politischen Entscheidungen sind», heisst es dort.

Die EVP-Ratsmitglieder würden sich daher für eine nachhaltige Entwicklung in der Gemeinde einsetzen, für ein gut funktionierendes gesellschaftliches Miteinander, für eine Wirtschaft, die den Menschen dient, und dafür, dass auch die Folgen für Benachteiligte in der Gemeinde bei politischen Entscheiden im Blick bleiben.

Nebst dem aktuellen Präsidenten des Grossen Gemeinderates, Patrick Bachmann, und den weiteren bisherigen GGR-Mitgliedern Ursula Jakob und Ernst Eggenberger, sind 21 weitere Personen auf der Liste dabei. Dies sind André Pfäffli-Recher, Anne-Käthi Bähler, Yanick Wenger, Corinne Allenbach, Eva Geissler-Hari, Michal Messerli-Zürcher, Mirjam Nyffenegger, Sibylle Bürki-Enggist, Flurina Eggenberger, Simon Fankhauser, Stefan Streit, Marco Palazzi, Stefan von Wartburg, Anja Wittwer, Elisabeth Enggist, Ursula Gasser, Emmanuel Zimmermann, Pierre Kuhn, Richard Schüpbach, Reto Mosimann und Peter Wyss.

EVP unterstützt Gerber

Über mögliche Listenverbindungen für die Parlamentswahl sei noch nicht entschieden worden, sagt Thomas Schweizer, Medienverantwortlicher der EVP Steffisburg.

Bei den Gemeinderatswahlen vor vier Jahren traten EVP und EDU mit einer gemeinsamen Liste an. Auch hierzu würden noch Gespräche laufen, so Schweizer. «Es steht aber fest, dass die EVP wiederum den amtierenden EDU-Gemeinderat Christian Gerber unterstützen und diesen nicht mit einer eigenen Kandidatur herausfordern wird.»

pd/jzh

