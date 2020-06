Bargeld gestohlen – 24-Jähriger in Bern ausgeraubt In der Nacht auf Mittwoch haben zwei Männer einen Raubüberfall auf einen weiteren Mann verübt. Das Opfer blieb unverletzt. Die Polizei sucht Zeugen. Sarina Keller

In der Nacht auf Mittwoch um 1.20 Uhr haben in Bern auf der Monbijoustrasse zwei Unbekannte einen jungen Mann überfallen. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, sei der 24-jährige Mann von der Innenstadt in Richtung Sulgenau unterwegs gewesen, als er auf Höhe Monbijoupark von zwei unbekannten Männern angegangen wurde.

Die Täter flüchteten mit dem erbeuteten Bargeld in Richtung Innenstadt. Das Opfer blieb beim Vorfall unverletzt.

Laut Mitteilung ist der erste Täter zirka 180 Zentimeter gross, 16–22 Jahre alt, schlank, hat kurze, schwarze Haare und einen dunklen Teint. Er trug zum Tatzeitpunkt einen dunkelgrünen Kapuzenpullover und blaue Jeans.

Der zweite Täter wird als zirka 170 Zentimeter gross beschrieben, 16–22 Jahre alt, schlank, mit schwarzen, verfilzten Haare und einem dunklen Teint.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer Angaben zur Tat oder den Tätern machen kann, insbesondere eine Gruppe von vier bis fünf Personen, die unmittelbar vor der Tat das Opfer auf dem Trottoir gekreuzt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 031 638 81 11 zu melden.