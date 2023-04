Tötungsdelikt Ostermundigen – 23-Jähriger wegen Mordes verurteilt Für das Regionalgericht steht fest: Der Mann hat im August 2021 eine damals 20-jährige Frau so lange unter Wasser gedrückt, bis sie starb. Cedric Fröhlich

Der Beschuldigte stand seit Montag in Bern vor Gericht. Die Staatsanwältin forderte eine Freiheitsstrafe von 18 Jahren und 6 Monaten. Illustration: Karin Widmer

Das Regionalgericht Bern Mittelland hat einen 23-jährigen Mann für den Mord an einer 20-jährigen Frau zu einer Freiheitsstrafe von 16 Jahren verurteilt. Die Tat trug sich am 10. August 2021 in der Wohnung der Frau in Ostermundigen zu.