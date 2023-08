23-jähriger Shootingstar in Gstaad – «Es fühlt sich an, als wäre ich schon ewig Dirigent» Der finnische Dirigent Tarmo Peltokoski lernte von den Besten seines Landes. Sein musikalisches Idol aber ist schon seit Kinderjahren ein anderer: Richard Wagner. Martina Hunziker

«Ich bin froh, wurde ich nicht schon als Vierjähriger dazu gezwungen, ein Instrument zu erlernen»: Tarmo Peltokoski begann im Alter von acht Jahren mit dem Klavierspiel – und heute, als 23-Jähriger, ist er ein international gefragter Dirigent. Foto: PD/Peter Rigaud

Das Gstaad Menuhin Festival geht diesen Samstag mit dem letzten Konzert im Festivalzelt zu Ende. Am Dirigierpult steht für das Abschlusskonzert das 23-jährige Jungtalent Tarmo Peltokoski. Der gebürtige Finne bezeichnet die Musik seines Landsmannes Jean Sibelius als heimelig, den Weg zur klassischen Musik geebnet hat ihm aber: Richard Wagner.

Als er als Zehnjähriger Wagners Musik entdeckt habe, sei er richtiggehend fanatisch geworden, erzählt Peltokoski. «Wagner ist einer von wenigen Komponisten, die die Menschen in dieser kultartigen Hingabe faszinieren. In diesem Sinne bin ich ihm wie so viele andere verfallen. Aber meine Reaktion auf seine Musik war rein intuitiv, ich hatte bis dahin schlicht nichts Vergleichbares erlebt.»

Unterrichtet von den Besten seines Landes

Peltokoski hatte zu dieser Zeit erst zwei Jahre Erfahrung im Klavierspiel. Seine Anfänge in der klassischen Musik seien relativ spät gewesen, sagt er rückblickend. «Ich bin aber froh, wurde ich nicht schon als Vierjähriger dazu gezwungen, ein Instrument zu erlernen.» Der junge Wagner-Fan versuchte, die Partituren auf seinem Instrument zum Klingen zu bringen. Das sei dann aber ernüchternd gewesen, er habe gemerkt: Für Wagner braucht es ein Orchester. Also wurde er Dirigent.

Als 18-Jähriger trat Tarmo Peltokoski in die Sibelius-Akademie in Helsinki ein. Als wichtigen Förderer und grosses Vorbild nennt Peltokoski den finnischen Dirigenten, Professor und Komponist Jorma Panula, von dem er schon vor Eintritt in die Hochschule unterrichtet wurde. Panula hat die Akademie lange Jahre geprägt und wirkt noch heute international als Vermittler und Lehrer in Meisterkursen.

Auch die weiteren Lehrpersonen von Peltokoski waren fast ausschliesslich finnisch. Von einer nationalistisch geprägten Schule, wie es sie in der Interpretations- und Kompositionsgeschichte von so manchem anderen Land gegeben hat, will Peltokoski aber nichts wissen: «Die Absolventinnen und Absolventen der Sibelius-Akademie sind sehr unterschiedlich. Das Einzige, was sie gemeinsam haben: ein Talent, das von Panula erkannt und gefördert wird. Und sie alle sind erfolgreich», sagt Peltokoski, während ihm ein kurzes, spitzbübisches Lächeln übers Gesicht fliegt.

Virtuos linkshändig

Im Festivalzelt Gstaad teilen Peltokoski und das Orchestre Philharmonique de Radio France die Konzertbühne mit einer Musikerin, die mit ihrem virtuosen Talent ebenfalls gerade grosse internationale Erfolge bei Publikum und Presse feiert: die chinesische Pianistin Yuja Wang. Sie spielt die beiden Klavierkonzerte von Maurice Ravel, wovon vor allem das eine ein erinnerungswürdiges Stück Musikgeschichte geschrieben hat.

Der Pianist Paul Wittgenstein (1887–1961) verlor im Ersten Weltkrieg im Dienst für Österreich-Ungarn seinen rechten Arm. Das hinderte ihn aber nicht daran, seine Karriere am Klavier nach Kriegsende weiterzuverfolgen. Er arrangierte Etüden und Klavierstücke für das einhändige Spiel, er gab ausserdem zahlreiche Werke in Auftrag, so auch bei seinem Zeitgenossen und Freund Maurice Ravel. Dieser schrieb ihm 1929 das Klavierkonzert für die linke Hand.

Noch vor der Uraufführung änderte der Auftraggeber Wittgenstein einige Passagen in der Solostimme und an der Orchestrierung. Beim Komponisten führte dies zu grossem Unmut, es kam zu einem Eklat. Dank einem erhaltenen Briefwechsel zwischen den beiden lässt sich der Disput nachverfolgen, Konsens fanden Ravel und Wittgenstein letztlich keinen: Mit dem Ausruf «Die Interpreten sind Sklaven!» stellte Ravel seine Kunst als Komponist über jene von Wittgenstein als Ausführender. Er setzte der Diskussion ein Ende – und damit auch der Freundschaft mit dem Pianisten.

Grosse Fussstapfen

Sicher hat die Entstehungsgeschichte ihren Teil dazu beigetragen, dass das Werk seinen Weg in den Aufführungskanon gemacht hat. Auch ist es aber ein technisch höchst anspruchsvolles, stilistisch eigenwilliges Werk, das seinen Platz auf Konzertbühnen verdient. Technisch anspruchsvoll? Nicht für Yuja Wang. «Nichts ist für sie schwierig», sagt Peltokoski unverblümt.

Seine eigene Ausbildung als Pianist sieht der Dirigent für seine Tätigkeit als grossen Vorteil: «Mehrzeilige Partituren zu lesen geht mir leicht von der Hand, weil ich das am Klavier schon früh gelernt habe.» Im Fach Dirigieren ist er aber mit seinem Hintergrund als Pianist der erste und bisher einzige Absolvent der Sibelius-Akademie. Weil Jorma Panula die Meinung vertrete, dass es für das Dirigieren unerlässlich sei, ein Orchesterinstrument gespielt zu haben. «Ich verstehe dieses Argument. Ich aber habe mich so gut wie möglich mit der Arbeit als Kapellmeister und Korrepetitor vertraut gemacht. So kann ich das Beste aus diesen Disziplinen mit meiner Arbeit als Dirigent kombinieren.»

Über die Grösse der Fussstapfen denkt Peltokoski nicht nach, in die er nach Landsmännern wie Paavo Berglund, Esa-Pekka Salonen oder eben Jorma Panula tritt. «Ich weiss, ich bin noch nicht lange in diesem Job. Aber es fühlt sich an, als wäre ich schon ewig Dirigent.»

