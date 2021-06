Kollision mit Leitplanke - 23-jähriger Motorradfahrer verunfallt auf dem Julierpass tödlich

Kollision mit Leitplanke – 23-jähriger Motorradfahrer verunfallt tödlich bei Silvaplana Auf dem Julier ist ein italienischer Töfffahrer am Samstag in einer langgezogenen Kurve mit der Leitplanke kollidiert. Im Spital erlag er seinen schweren Verletzungen.

Der 23-Jährige wurde von der Rega ins Kantonsspital nach Chur transportiert, wo er seinen schweren Verletzungen erlag. Foto: Kantonspolizei Graubünden

Nach einer Kollision mit einer Leitplanke auf der Julierstrasse ist ein 23-jährige italienischer Motorradfahrer am Samstagabend seinen schweren Verletzungen erlegen und verstorben. Staatsanwaltschaft und Kantonspolizei Graubünden ermitteln den genauen Unfallhergang.

Der Motorradfahrer war am Samstag kurz vor 11 Uhr mit drei Kollegen auf der Julierstrasse vom Julier Hospiz herkommend in Richtung Silvaplana unterwegs, wie die Kantonspolizei Graubünden am Sonntag mitteilte. Bei der Örtlichkeit Julieralp kollidierte er nach Polizeiangaben in einer langgezogenen Linkskurve mit der rechtsseitigen Leitplanke.

Der Motorradfahrer verletzte sich dabei so schwer, dass er bis zum Eintreffen der Ambulanz und der Rega durch Automobilisten reanimiert werden musste. In kritischem Zustand wurde er ins Kantonsspital nach Chur transportiert, wo er am Abend verstarb.

