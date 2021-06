In gestohlenem Militärauto – 23-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei Am Sonntag ergriff der Lenker eines Militärfahrzeuges die Flucht, als die Polizei es in Hasle bei Burgdorf kontrollieren wollte. In Worb konnte das Auto, das gestohlen worden war, angehalten werden. Der Lenker befindet sich in Haft.

Am Sonntag kurz vor 20.15 Uhr gingen bei der Kantonspolizei Bern mehrere Meldungen ein, dass ein Militärfahrzeug in Hasle bei Burgdorf durch gefährliche und unsichere Fahrweise auffalle. Eine Patrouille der Kantonspolizei Bern konnte das fragliche Militärauto schliesslich in Gomerkinden (Gemeinde Hasle bei Burgdorf) sichten und wollte es zur Kontrolle anhalten.

Der Lenker leistete der Aufforderung, anzuhalten, jedoch keine Folge und fuhr davon. Die Patrouille nahm die Verfolgung mit Blaulicht und Sirene auf. Auf der Fluchtfahrt durch Walkringen in Richtung Worb war das Auto teilweise mit massiv übersetzten Geschwindigkeiten unterwegs.

Auf der Enggisteinstrasse in Worb hatte eine weitere Patrouille eine Strassensperre eingerichtet. Dort konnte das flüchtende Fahrzeug gestoppt und die drei Fahrzeuginsassen unter Waffenandrohung angehalten werden, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Der Lenker und die beiden weiteren Autoinsassen wurden für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht, wo festgestellt wurde, dass das Auto zuvor bei der Militärkaserne in Wangen an der Aare (Gemeinde Wiedlisbach) entwendet worden war. Der 23-jährige Lenker befindet sich in Haft. Weitere Ermittlungen zu den Ereignissen sind im Gang.

PD/flo

