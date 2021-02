Streit im Spitalackerpark – 23-Jähriger in Bern niedergestochen In Bern wurde am Mittwochabend ein Mann von Unbekannten im Spitalackerpark mit einem Messer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Mittwochabend kam es im Spitalackerpark in Bern zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern. Kurz vor 20.50 Uhr wurde die Kantonspolizei Bern informiert, dass im Spitalackerpark ein Mann eine Stichverletzung erlitten habe. Die ausgerückte Patrouille fand den Mann in der Nähe eines Pavillons vor. Der Verletzte musste mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei mitteilt.

Gemäss ersten Erkenntnissen hielten sich zwei Männer im Park auf, als sie von vier Unbekannten angesprochen wurden. In der Folge kam es zu einem Streit, bei der ein 23-Jähriger mit einem Messer verletzt wurde. Sein Kollege blieb unverletzt.

Die vier unbekannten Männer flüchteten in Richtung Spitalackerstrasse. Sie werden als zirka 18 bis 30 Jahre alt, mit eher dunkler Hautfarbe und dunkler Kleidung beschrieben. Einer der Männer soll zirka 190 Zentimeter gross sein und eine schwarze Nike-Schirmmütze getragen haben.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Personen, welche die Auseinandersetzung beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder zu deren Fluchtrichtung machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 031’638’81’11 zu melden.

