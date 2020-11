Verkehrsunfall im Aargau – 22-Jähriger stirbt bei Kollision auf Autobahnraststätte Ein Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall im Kanton Aargau ums Leben gekommen.

Das Auto des 22-Jährigen verkeilte sich unter dem Lastwagenanhänger. Foto: Kantonspolizei Aargau

Ein 22-jähriger Autofahrer ist am Dienstagabend bei einem Unfall auf der Autobahnraststätte Kölliken-Süd im Aargau ums Leben gekommen. Laut Polizei prallte der Mann mit seinem Auto in zwei parkierte Lastwagenanhänger.

Der Autolenker hatte die A1 in Fahrtrichtung Zürich verlassen und war mit hoher Geschwindigkeit in die Anhänger gefahren, wie die Kantonspolizei Aargau am Mittwoch mitteilte. Das Auto habe sich unter einem Anhänger verkeilt und sei massiv demoliert worden. Auch die Anhänger seien stark beschädigt worden.

Erste Ermittlungen der Polizei deuten darauf hin, dass der 22-jährige Schweizer sich das Leben nehmen wollte. Die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm eröffnete eine Untersuchung.

Die Bergungs- und Räumungsarbeiten dauerten nach Polizeiangaben bis in die frühen Morgenstunden. Bis sie abgeschlossen waren, wurde die Zufahrt zur Raststätte gesperrt.

Hilfe bei Suizidgedanken Infos einblenden Haben Sie Suizidgedanken oder kennen Sie jemanden, der Unterstützung benötigt? Kontaktieren Sie bitte die Dargebotene Hand, Telefon 143. E-Mail- und Chat-Kontakte finden Sie auf www.143.ch. Das Angebot ist vertraulich und kostenlos. Für Kinder und Jugendliche ist Telefon 147 da, auch per SMS, Chat, E-Mail, www.147.ch. Weitere Informationen finden Sie auf www.reden-kann-retten.ch. Adressen für Menschen, die jemanden durch Suizid verloren haben, gibt es auf www.trauernetz.ch. (sda)

SDA/oli