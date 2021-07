Raser in Thierachern unterwegs – 22-Jähriger rast mit 125 km/h durch 60er-Abschnitt In der Nacht auf Samstag ist ein 22-Jähriger mit 125 km/h in Thierachern geblitzt worden. Erlaubt gewesen wären 60 km/h. Er musste den Führerausweis abgeben. Nathalie Günter

Mit 125 km/h statt 60 km/h raste der 22-Jährige mit seinem Auto Richtung Thierachern. Foto: Getty Images

In der Nacht auf Samstag ist in Thierachern ein Auto mit massiv überhöhter Geschwindigkeit geblitzt worden. Dies teilte die Kantonspolizei Bern am Montag mit. Die Polizei führte eine Geschwindigkeitskontrolle ohne Anhaltemannschaft durch. Kurz nach 1 Uhr wurde ein Auto auf der Blumensteinstrasse mit 125 km/h geblitzt. Erlaubt sind auf dem betreffenden Abschnitt 60 km/h. Das Fahrzeug war in Richtung Thierachern unterwegs.

Der Lenker konnte dann am Montag angehalten werden. Er wurde für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht. Er zeigte sich geständig, das Auto gelenkt zu haben. Ihm wurde der Führerausweis abgenommen. Das Auto wurde zuhanden der Staatsanwaltschaft sichergestellt. Der 22-Jährige wird sich nach den gesetzlichen Bestimmungen über Raserdelikte vor der Justiz verantworten müssen.

