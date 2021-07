185 km/h statt 60 – 22-Jähriger massiv zu schnell unterwegs In Gampelen war ein 22-jähriger Autolenker mit 185 km/h unterwegs. Erlaubt sind auf dem Abschnitt 60 km/h.

Im Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle in Gampelen hat die Kantonspolizei Bern am vergangenen Samstag kurz nach 2.25 Uhr ein Auto mit massiv überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Das Fahrzeug, welches von Cudrefin in Richtung Gampelen unterwegs war, passierte dabei die Kontrollstelle auf der Cudrefinstrasse mit 185 km/h nach Abzug der gesetzlichen Toleranz, wie die Kantonspolizei mitteilt. Erlaubt sind auf dem betreffenden Strassenabschnitt maximal 60km/h.

Der 22-jährige Autolenker konnte am Mittwoch im Kanton Neuenburg angehalten und für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht werden. Dem Mann wurde der Führerausweis zuhanden der Administrativbehörde abgenommen. Er wird sich nach den gesetzlichen Bestimmungen über Raserdelikte vor der Justiz verantworten müssen.

pd/tag

Fehler gefunden?Jetzt melden.