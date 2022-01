Unglück in Zug – 22-jähriger Mann leblos aus Zugersee geborgen Die Seerettung hat am Samstagnachmittag in Zug eine Leiche geborgen. Die Todesumstände sind unklar und werden untersucht.

Blick auf den Hafen von Zug. (Archivbild) Foto: Alessandro Della Bella (Keystone)

Die Seerettung hat am Samstagnachmittag in Zug die Leiche eines 22-jährigen Mannes aus dem Zugersee geborgen. Die Todesumstände sind unklar und werden untersucht.

Die Zuger Polizei teilte mit, um 13.45 Uhr seien bei der Einsatzleitzentrale zwei Meldungen eingegangen. In diesen sei davon die Rede gewesen, dass eine offenbar tote Person beim Hafen in der Stadt Zug im See treibe.

Die Seerettung der freiwilligen Feuerwehr sei anschliessend ausgerückt und habe die leblose Person geborgen. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug untersuche die genauen Umstände, die zum Tod des Mannes geführt haben. Die Polizei sucht Zeugen.

SDA/ij

