Unfall in Safnern – 22-Jähriger bei Selbstunfall verletzt Am Donnerstagmorgen ist in Safnern ein 22-Jähriger mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt. Der Autolenker wurde verletzt und mit der Ambulanz ins Spital gebracht.

Am Donnerstag kam es auf der Bielstrasse im Wald in Safnern zu einem Selbstunfall. Aktuellen Erkenntnissen zufolge war ein 22-Jähriger mit seinem Auto gegen 8.50 Uhr von Safnern herkommend in Richtung Biel unterwegs. In einer Linkskurve kam der Lenker aus noch zu klärenden Gründen rechts von der Strasse ab und kollidierte mit einem Baum, wie die Kantonspolizei mitteilt.

Der 22-jährige Lenker wurde dabei verletzt und von Drittpersonen erstbetreut. Er musste durch Angehörige der Berufsfeuerwehr Biel aus dem Auto geborgen werden. Ein Ambulanzteam brachte ihn anschliessend ins Spital.

Die Strasse war für die Dauer der Unfallarbeiten komplett gesperrt. Die Feuerwehr Orpund-Safnern stand für die Verkehrsregelung im Einsatz. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Klärung des genauen Hergangs und der Ursache des Unfalls aufgenommen.

pd/tag

