Wahlen in Thun – 218 Personen kandidieren für den Stadtrat Für den Thuner Stadtrat kandidieren auf 11 Listen 136 Männer und 82 Frauen. UPDATE FOLGT

Die Stadt Thun mit Stadtkirche und Schloss Thun aus der Vogelperspektive. Foto: Patric Spahni

Am 27. November wählen die Thuner Stimmberechtigten das Stadtpräsidium, die fünf Mitglieder des Gemeinderates und die 40 Mitglieder des Stadtrates. Für den Stadtrat kandidieren auf 11 Listen 136 Männer und 82 Frauen, wie die Stadt am Dienstag bekanntgab.

Folgende 11 Listen wurden eingereicht:

• Schweizerische Volkspartei (SVP)

• Sozialdemokratische Partei (SP)

• Grüne Stadt Thun (Grüne)

• Die Mitte (Mitte)

• FDP. Die Liberalen (FDP)

• Parteilos (LOS)

• Grünliberale Partei Thun (glp)

• Evangelische Volkspartei (EVP)

• Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU)

• Junge Grüne Thun (JGT)

• Jungsozialist*innen (Juso)

Es kandidieren 136 Männer und 82 Frauen für die vierzig Sitze in der Thuner Legislative. 38 bisherige

Stadtratsmitglieder stellen sich einer Wiederwahl. Alwin Hostettler (Grüne) und Ronald Wyss (Die

Mitte) treten an den Wahlen im Herbst nicht mehr an.

Für den Gemeinderat wurden folgende acht Listen eingereicht:

• Schweizerische Volkspartei (SVP)

• Sozialdemokratische Partei (SP)

• Grüne Stadt Thun (Grüne)

• Die Mitte (Mitte)

• FDP.Die Liberalen Thun (FDP)

• EVP/glp - Mittendrin in Thun (EVP/glp)

• Parteilos (LOS)

• Tetris (Don Tet)

Vor vier Jahren kandidierten für die Stadtratswahlen auf 12 Listen 144 Männer und 93 Frauen (237

Personen). Dabei traten 37 Kandidierenden wieder an.

