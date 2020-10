Auto abgenommen – 21-Jähriger rast mit 109 km/h durch Bern Ein 21-jähriger Autolenker donnerte am Samstagabend mit über 100 km/h über die Berner Weissensteinstrasse. Dem Lenker wurde der Führerausweis abgenommen und das Auto sichergestellt.

Am Samstagabend führte die Kantonspolizei an der Weissensteinstrasse in Bern eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Um 21.45 Uhr wurde ein in Richtung Bümpliz fahrender Autolenker mit 109 km/h gemessen, wie die Kantonspolizei mitteilt. Nach Abzug der gesetzlichen Toleranz war er mit 105 km/h statt der erlaubten 50 km/h unterwegs.

Der Lenker konnte bei der Kontrollstelle angehalten werden. Ihm wurde der Führerausweis abgenommen. Das Auto wurde sichergestellt. Der 21-Jährige wird sich nach den gesetzlichen Bestimmungen über Raserdelikte vor der Justiz zu verantworten haben.

