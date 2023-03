In der 60er Zone – 21-jähriger Raser fährt mit 130 km/h durch Münchenbuchsee Eine Geschwindigkeitskontrolle erfasste vor einer Woche das rasende Auto. Der Lenker wurde mittlerweile ermittelt.

Dem 21-jährigen Lenker wurde der Führerausweis abgenommen. (Symbolbild) Foto: Peter Schneider (Keystone)

Am Dienstag vor einer Woche ist in Münchenbuchsee ein Auto mit massiv überhöhter Geschwindigkeit gemessen worden. Der Lenker wurde daraufhin ermittelt und angehalten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle der Kantonspolizei Bern wurde am 21. Februar kurz nach 21.00 Uhr auf der Bielstrasse in Münchenbuchsee ein Auto mit 129 km/h gemessen. Erlaubt sind auf diesem Strassenabschnitt maximal 60 km/h.

Der Fahrer wurde daraufhin in seiner Wohnung angehalten.Der 21-Jährige gab bei der Einvernahme zu, das Auto gelenkt zu haben. Sein Führerausweis wurde ihm abgenommen. Der Mann wird sich vor der Justiz verantworten müssen.

