In Twann – 21-jähriger Motorradfahrer bei Unfall tödlich verletzt Am Freitagabend ist in Twann ein Motorradfahrer schwer verunfallt. Der 21-Jährige erlag noch auf der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Auf dem Rebweg in Twann ist der Motorradfahrer verunglückt. Foto: Arthur Sieber

Am Freitagabend kam es in Twann am Bielersee zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer war gegen 17.50 Uhr von der Tessenbergstrasse herkommend auf dem Rebweg in Richtung Chapfstrasse unterwegs. In einer Linkskurve kam er ins Schleudern und geriet auf die Gegenfahrbahn, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.

In der Folge prallte der Motorradfahrer auf der linken Seite in eine Felswand und anschliessend auf der rechten Seite in ein Strassengeländer, bevor er auf der rechten Fahrbahnseite liegen blieb. Trotz sofortiger Rettungs- und Reanimationsmassnahmen erlag der 21-jährige Schweizer aus dem Kanton Bern noch auf der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Der entsprechende Strassenabschnitt musste mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Durch die Feuerwehr Twann wurde eine Verkehrsumleitung eingerichtet. Neben mehreren Diensten der Kantonspolizei Bern standen je ein Team der Ambulanz und der Rega sowie das Care Team des Kantons Bern im Einsatz. Die Polizei hat Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen.

tag/pd

